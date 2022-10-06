Petrol
94.95
1.69%
Euro
18.226
-0.74%
Dolar
18.5777
-0.27%
Altın
1.023
-0.13%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
375.772
-0.42%
BTXN Coin
10.73
-0.18%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sorusu

    Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sorusu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz'den kastınız, saldırabiliriz mi" sorusuna "Doğru anlamışsınız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 22:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag zirvesinde Yunan gazetecinin bir sorunu yanıtladı.

    Gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyerek ‘saldırabiliriz’ mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Doğru anladınız" yanıtını verdi.

    "Bize saldıran hangi ülke olursa olsun, bir gece ansızın gelebiliriz"

    Erdoğan, "Sadece Yunanistan için geçerli değil, bize saldıran hangi ülke olursa olsun cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz'. Bunu böyle bilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

    Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sorusu VİDEO

    Yunan gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan a Bir gece ansızın gelebiliriz sorusu #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Zonguldak'ta yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı
    Sağlık

    Zonguldak'ta yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı

    Ataşehir'de kapatılan özel hastanenin hastaları sevk ediliyor
    Gündem

    Ataşehir'de kapatılan özel hastanenin hastaları sevk ediliyor

    Görüş Bildir