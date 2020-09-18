Yunan gazetesi Erdoğan’a hakaret etti

Çirkin mi çirkin bir manşetle çıkan Dimokratia gazetesine Yunanistan'daki Türklerden tepki yağıyor

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

Başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Yunanistan medyası ise attığı çirkin manşetlerle Türkiye'ye saldırıyor.

KÜFÜRLÜ MANŞET

Son olarak Yunanistan'da yayınlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, bugünkü baş sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Gazetenin başlığında ağır bir küfüre yer verilirken, üst başlıkta da "Sultanın" şizofrenik taleplerine Yunanistan nasıl cevap vermesi gerekirdi" yazısının yer aldığı görüldü.