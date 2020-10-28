Yunan gazetesinden Oruç Reis paylaşımı

Yunan Kathimerini gazetesi bugün paylaştığı karikatürde Oruç Reis'in Paris'te Sen Nehri'ne sıkıştığını gösterdi.

Başta Avrupa Birliği'nden olmak üzere dünyadan gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Türkiye'nin bölgedeki adımları, sonuç veriyor.

Doğu Akdeniz'deki haklarından asla vazgeçmediğini belirten Türkiye'nin mücadelesine karşı Yunanistan kendisine, destek arıyor.

YUNANİSTAN FRANSA'DAN MEDET UMUYOR

Doğu Akdeniz'de şu ana kadar Yunanistan'ın en büyük destekçisi Fransa oldu.

Son olarak Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

Yeni doğan gerilimde Türkiye ile Fransa bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yunan Kathimerini gazetesi ise bu gerilimden Yunanistan'ın da faydalanacağınına inanıyor.

Gazete bugün paylaştığı karikatürde Oruç Reis'in Paris'te Sen Nehri'ne sıkıştığını gösterdi.