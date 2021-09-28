Yunan güçleri 3 göçmeni denize attı iddiası: Cansız bedenler bulundu

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam’a gitmek için yola çıkan 3 göçmen, Yunan unsurlarınca yakalandı. 3 göçmen denize atılırken, kurtulan göçmenlerden biri tüm olanları anlattı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde tespit edilen göçmenin ifadeleri, “Yunanistan geri itme olaylarında yeni bir taktik mi izliyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Hayatta kalmayı başaran göçmen, Yunan unsurları tarafından 3 kişilik bir grup olarak zorla denize atıldıklarını, kendisinin yüzerek karaya çıktığını ancak denize atılan diğer 2 göçmenin kayıp olduğu bilgisini verdi.

2 CANSIZ BEDEN SAHİLDE BULUNDU

Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından müştereken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların neticesinde 24 Eylül’de 2 göçmene ait cansız beden, Sazlık Koyu sahilinde bulundu.

CAN YELEĞİ BİLE VERMEDİLER

Yüzerek kurtulan göçmen, Sisam Adası’nda Yunan unsurlarınca 3 kişilik grup halinde sahil güvenlik botuna bindirildiklerini, darbedildikten sonra para ve değerli eşyalarının alındığını sonrasında da can yeleksiz olarak denize atıldıklarını iddia etti.

Göçmen, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

Yunanistan tarafından 3 göçmenin denize atıldığı iddia edildi VİDEO

“GÖĞSÜME VURUP, BENİ DENİZE ATTILAR”

“Somalili, Filistinli ve Suriyeli olan bir grup ile birlikte İzmir’den bir bota binip, Sisam Adası’na doğru yola çıktık. Karaya çıkınca bizi hiç kimse yakalamadı. Yürürken birilerini gördüm ve bana kampın yerini tarif ettiler. Kampa gittiğim zaman orada resmi olduğunu düşündüğüm bir görevlinin yanına gittim. Görevliye sığınma talebimi iletince o da ‘Tamam otur sen ben halledeceğim’ dedi ve telefonla konuşmaya başladı. Bana hemen şiddet uygulamaya başladılar. Sonra da bir tanesi alnımın tam ortasına çekiçle vurdu. Sol omzumun arka tarafına da çekiçle vurdu. Sol dizimin üzerine de vurdu. Sivil araçla 3’ümüzü sahile götürdüler. Onları suya atın dediler. Göğsüme vurup, beni denize attılar. Ayrıca ne bende ne de diğer arkadaşlarda can yeleği yoktu. Hepimizi aynı bölgeye attılar fakat dalgalar yüksek olduğu için sağa sola savrulduk. Ben halen korkuyorum Yunanlarla karşılaşırım diye. Türk bayrağını gördüğüm anda rahatladım.”