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    Yunan karasularında batan teknedeki 18 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan Herke Adası açıklarında batan ve içinde 80’e yakın düzensiz göçmen bulunduğu tekneden kurtulan 18’i yabancı birisi Türk vatandaşı, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
    • İHA
    • 26.08.2020 - 20:02
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    Yunan karasularında batan teknedeki 18 sığınmacı kurtarıldı

    Yunanistan’ın Rodos Adası’nın batısında Datça açıkları 45 deniz mili güneybatısında yer alan Herke adası açıklarında dün akşam saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı açıklandı.

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    Batan teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 18’i uluslararası sularda seyreden bir ticari gemi tarafından kurtarıldı. Ticari gemiden Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan çağrı sonrası 3 Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Salı günü saat 18.56’da battığı öğrenilen düzensiz göçmenleri taşıyan teknedeki 18 kişi sığındıkları ticari gemiden Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak Bodrum Limanı'na getirildi.

    Yunanistan karasularında batan tekne içinde bir Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin tahliye ettiği 18 kişi ile birlikte Türk vatandaşı da Bodrum Limanına getirildi.

    Yunan karasularında batan teknedeki 18 sığınmacı kurtarıldı #1

    Yunan karasularında batan teknedeki 18 sığınmacı kurtarıldı #2

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