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Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...'

Yunan medyası Alper Gezeravcı'nın dönüşünü duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken...' Türkiye’nin ve Alper Gezeravcı’nın uzay başarısını yakından takip eden ve sayfalarına taşıyan Yunan gazetesi haberi, “Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü” şeklinde verdi.