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Haber Merkezi

Yunanistan'da gündem Türkiye...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "12 Ada" üzerinden Yunanistan'a tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları İsrail'den aldığı füzelerle silahlandırmasını gündemine taşıdı.

YUNANİSTAN'A ADALAR UYARISI

"12 ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır" diyen MHP lideri, "Türkiye 12 Adasız yaşasa bile, 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir." ifadelerini kullandı.

"Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum" diyen Bahçeli, "Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

YUNAN MEDYASI MANŞETTEN VERDİ

Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamalarını Yunan medyası manşetlerine taşıdı.

"LOZAN'A MEYDAN OKUDU"

Yunanistan haber ajansı Kathimerini, Devlet Bahçeli'nin sözlerini "Erdoğan'ın en önemli müttefiki olan Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ege adalarındaki hakimiyetini tartışmaya açarak Lozan Antlaşması'nın hükümlerine meydan okudu." sözleriyle son dakika olarak abonelerine sundu.

KIŞKIRTICI AÇIKLAMA İFADESİNİ KULLANDILAR

Dimokratia gaetesi ise Devlet Bahçeli'nin sözlerini şu şekilde manşetlerine taşıdı:

Bahçeli'den provokatif açıklamalar: Oniki Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.





"YUNANİSTAN DİKKATLİ OLMALI"

Libre gazetesi ise "Bahçeli'den gözdağı: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz, Yunanistan dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan hükümetine dikkat edin uyarısında bulunan gazete "Son dönemde Türk yetkililerin Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tahrik edici atıflarının artması, Atina Deklarasyonu'nda mutabık kalınan Türk-Yunan uzlaşmasının, birçok analize göre, kaçırılmış bir başka fırsata dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN HÜKÜMET ORTAĞINDAN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR"

Ülkenin köklü medya kuruluşlarından olan Skai ise Bahçeli'nin sözlerini şu şekilde haberleştirdi:

Bahçeli'den iddialı sözler: “12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez”



“12 Ada Türkiyesiz düşünülemez” diyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'den yeni provokatif açıklamalar.



Partisinin Meclis grubu toplantısında konuşan Devlet Bahçeli “12 Ada gasbedilmiş ve ayak oyunlarıyla alınmıştır. 12 adasız bir Türkiye hayaldir” ifadelerine yer verdi.









"YENİ MEYDAN OKUMA"

Pentapostagma ise haberinde şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli'den yeni meydan okuma: 12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez



"Bahçeli, Yunanistan'ın eylemlerinin sonuçları ağır olacaktır" tehdidinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet ortağı ve aşırı sağcı MHP Lideri Devlet Bahçeli, 12 Ada'yı doğrudan hedef tahtasına koyarak provokatif bir tutum sergiledi.





SON DAKİKA OLARAK GEÇTİLER

Marketnews haber sitesi ise MHP Lideri'nin açıklamalarını "Bahçeli'den provokatif açıklamalar: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Gazete ayrıca, "Bahçeli, aynı söylemi sürdürerek Yunanistan'a “adımlarına dikkat etmesi” çağrısında bulundu. MHP'nin Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu." ifadelerine de yer verdi.

'PERVASIZ ADIMLAR' VURGUSU

Enikos gazetesi ise Bahçeli'nin açıklamalarını, "Bahçeli oldukça kışkırtıcı: 12 Ada Türk milletinden çalınmıştır - Atina'ya adımlarını izlemesini tavsiye ediyorum." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Ayrıca gazete, Yunanistan'ın Ege adalarına füze yerleştirme hazırlıklarının sadece uluslararası hukuka aykırı olmadığını, aynı zamanda iyi komşuluk hedeflerini kökten baltalayacak pervasız adımlar olduğunu söylediği sözlerini de haberde yer verdi.