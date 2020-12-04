Yunan medyası Kılıçdaroğlu’na destek çıktı

Doğu Akdeniz'de seyreden Türk gemisine uluslararası hukuka aykırı şekilde arama yapan Alman fırketeynini savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan tarafından sevinçle karşılandı.

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen İrini Harekatı, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de büyük saygısızlık yapıldığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Türk gemisinin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin sorumlu olduğu İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni tarafından, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurulması, Türkiye tarafından şiddetle kınandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN "ARAMA YASALDI" İDDİASI

Türkiye, deniz hukukuna karşı gelinerek, gemide arama yapabilmek üzere personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınmadan yapılan bu yasa dışı operasyona karşı sesini yükseltirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aramaya destek geldi.

"CEVAP GELMEYİNCE HAKLI OLARAK ARADILAR"

Yunan komutanın yaptığı arama hakkında, "Arama yapacağız' diye Türkiye'ye bildiriliyor. 'İzin verin arama yapacağız' çağrısına 4 saat cevap verilmiyor. 5. saatin sonunda NATO'nun sessizlik kuralı var. Cevap vermezsen onaylamışsın sayılır. Ve onlar da inip tarıyor." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, aramanın yasal olduğunu iddia etti.

YUNAN’A DESTEK VERDİ

Resmi kayıtlara göre Alman gemisinden Türkiye'ye çağrı veya 4 saatlik bekleme süresi verilmediğinin anlaşılmasının ardından iddiaları nedeniyle topa tutulan Kılıçdaroğlu’na destek, Yunan medyasından geldi.

Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkileri gündeme taşıyan Greek City Times, muhalefet liderinin doğruları savunduğu halde haksız yere eleştirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri, Türk medyasının CHP liderini suçlamakta haksız olduğunu ileri süren Yunan basınının ekmeğine yağ sürdü.