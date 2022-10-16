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    Yunan mevkidaşından Bakan Akar’a taziye mesajı

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası ile ilgili Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a taziyelerini iletti.
    • 16.10.2022 - 10:59
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    Yunan mevkidaşından Bakan Akar’a taziye mesajı

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında meydana gelen ve 41 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çok sayıda ülke taziye mesajı yayınladı…

    Türkiye’nin acısı paylaşanlar, mevkidaşlarına destek mesajlarını iletti.

    Akar’a başsağlığı dileğinde bulundu

    Söz konusu isimlerin arasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da yer aldı.

    DHA'nın haberine göre Panagiotopoulos, taziye mesajında başsağlığı dileklerini ifade ederken; Bakan Akar da Yunan mevkidaşına teşekkür mesajı gönderdi.

    NATO Karargahı'nda bir araya gelmişlerdi

    Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, hafta içinde NATO Karargahı'nda bir araya gelerek, Ege'de tansiyonun arttığı bir dönemde 'diyalog' mesajı vermişti.

    Yunan mevkidaşından Bakan Akar’a taziye mesajı #1


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