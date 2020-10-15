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    Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt

    Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının, 'görünmez' olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği iddia edilen Yunan denizaltılarını anbean takip ettiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 15:03
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 15:03
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    Yunanistan'daki bazı haber sitelerinde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilemediğine yönelik iddialar yer aldı.

    YUNANİSTAN'DAN ALGI OLUŞTURMAK İÇİN 'GÖRÜNMEZ DENİZALTI' İDDİASI

    Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayınlanan haberlerde, Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği ileri sürüldü.

    Haberlerde ayrıca 'görünmez' oldukları savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz’deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

    Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurları tarafından Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

    Yunan propagandasına TSK dan görüntülü yanıt #1

    GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan 'görünmez' olarak nitelendirilen denizaltıların, Doğu Akdeniz’de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar, periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

    Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkat çekti. Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

    Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt VİDEO

    Yunan propagandasına TSK dan görüntülü yanıt #2

    Yunan propagandasına TSK dan görüntülü yanıt #3

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