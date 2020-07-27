Yunan rahipten ders niteliğinde Türkiye sözleri

Yunan rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii’nin 86 yılın ardından ibadete açılmasına ilişkin, “Ayasofya’yı Türkler korudu. Bunu bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz” dedi.

Yunanistan’da bir rahip olan Evangelos Papanikolaou, Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

"LATİN SERPUŞU YERİNE, TÜRK SARIĞINI TERCİH EDERİM"

Rahip Papanikolaou, “Girit’te Türkler bir manastır dahi kapatmadı. Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Latin serpuşu yerine, Türk sarığını tercih ederim. Birini seçmek zorunda kalsam Türk’ü seçerim” ifadelerini kullandı.

Yunan rahip: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi- İZLE

"AYASOFYA'YI KORUYAN TÜRKLER OLMASAYDI, AYASOFYA DÜŞERDİ"

Papanikolaou, turistlerin saygısızca Ayasofya’ya girdiğini ifade ederek, “Çıplak turistler Ayasofya’ya saygısızca giriyordu. Çünkü müzeydi. Bunu lanet olarak değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Ayasofya’yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya düşerdi” diye konuştu.