Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri yine ölüme terk etti

Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri yine ölüme terk etti

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında yarı batık vaziyette kurtarılmayı bekleyen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da gece saatlerinde lastik bir bot ile denize açılan 18 göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu.

YUNAN, YİNE MÜLTECİLERİ BATIRIYORDU

Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyaları el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti.

Sabah saatlerinde Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan düzensiz göçmenler ile karşılaştı.

18 kişilik düzensiz göçmen grubu Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.