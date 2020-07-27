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    Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti

    Bodrum açıklarında lastik bot içinde denizde sürüklenen 6 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 21:44
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    Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti

    Muğla'da Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi alındı.

    6 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içinde 6 sığınmacı tespit edildi.

    Türk Sahil Güvenlik ekipleri 6 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna aldı. Ateşleri ölçülen sığınmacılar karaya çıkarılarak işlemleri yapıldı.

    Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti #1

    Yunan Sahil Güvenliği yine ölüme terk etti #2

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