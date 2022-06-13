Yunan siyasetçiden küstah sözler

Dedesi Sakarya Savaşı’nda yer alan Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, “Türkiye bize saldırırsa, onları balıklara yem yapacağız” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor…

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sınırları ihlal ettiğini savunan Yunan tarafı, son olarak 16 harita hazırlayarak “Türkiye bunları istiyor.” dedi.

“Onları balıklara yem yapacağız”

Bugün de Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis’ten, küstah bir açıklama geldi.

Türkiye’yi hedefine alan Kranidiotis, sosyal medya hesabından “Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız.” diye yazdı.

Denize dökülenleri unutamıyor

Failos Kranidiotis, paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis’a da cevap verdi ve 1922’de Yunanlıların İzmir’den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamadığını bir kez daha gösterdi.

Dedesinin Sakarya Savaşı’nda yer aldığını belirten Kranidiotis, “1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri altüst eden, sabote eden, Kemalistlerle iş birliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor.” dedi.

Yunanistan’daki üs sayısı 9 oldu

ABD ve AB’den güç alan Yunanistan, son olarak Ege Denizi’ndeki adaları uluslararası antlaşmalara aykırı olarak silahlandırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Rusya'ya değil, Türkiye'ye karşı kuruluyor” dediği, Yunanistan'daki ABD üslerinin sayısı 4 yeni üsle 9'a çıkmış oldu.

ABD, Dedeağaç'a 2021 Temmuz'unda 400 tank ve zırhlı araç sevk etmişti.