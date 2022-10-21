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    Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı

    Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı

    Yunanistan’da canlı yayında incelenen yerli füze ‘Tayfun’un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunan spikeri şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 09:59
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    Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımları arasında yer alan 'Tayfun' füzesiyle ilgili Yunanistan'ı korku sardı.

    ROKETSAN tarafından üretilen 'Tayfun', geçtiğimiz günlerde Rize’de havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi.

    Teste dair detaylar da ABD merkezli Bloomberg tarafından incelenerek dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

    'Tayfun' Yunanistan'ı korkutmaya yetti

    Bloomberg'in haberi sonrası Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

    Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalında 'Tayfun' roketinin menzili gösterilmiş ve tüm Yunanistan’ı kapsadığına dikkat çekilmişti.

    Bugün tekrardan bir Yunan televizyonunda, 'Tayfun' roketi gündem oldu. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.

    Yunan spiker yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı ViDEO

    "Türkler bu teknolojide çok ilerledi"

    Paliouras, haber sunucusunun “Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?” sorusuyla karşılaştı.

    Yunan Askeri Analist Paliouras ise, “Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990’larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler.” diye konuştu.

    Yunan spiker yerli füze Tayfun şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı #1

    Yunan spiker yerli füze Tayfun şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı #2

    Yunan spiker yerli füze Tayfun şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı #3


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