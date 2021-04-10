Yunan spikerin Türkiye isyanı: Her şeyi yapıyorlar

Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminden bahsederek ülkesine kızdı. Theodoratos, Yunanistan'ın bu gidişle Doğu Akdeniz'de kaybetmeye mahkum olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

Yunanistan'ın Bluesky kanalının spkeri İoannis Theodoratos da, Türkiye'nin bölgedeki gücü nedeniyle ülkesine kızdı.

Türkiye'nin sürekli olarak yeni savaş gemilerini geliştirdiğini söyleyen Theodoratos, "Erdoğan Türkiye'nin hedefinin 2023 yılına kadar yabancı savunma sanayisine olan bağımlılığı sona erdirmek olduğunu duyurdu. Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise Mirage 2000 uçakları için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz. Türklerin kendi silah sistemlerine takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var. Bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek şeyler. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." sözleriyle duruma isyan etti.

"2030'DA BU TÜR TASARIMLARI EGE DENİZİ'NDE GÖRECEĞİZ"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretmeyi planladığı "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" hakkında konuşan Theodoratos, "Bu gemi gelecekte Türk donanmasındaki yerini alacak. 2030 civarında bu tür tasarımları Ege Denizi'nde karşımızda göreceğiz" dedi.

Yunan spikerin isyanı: Türkler savunma sanayide her şeyi yapıyor

"TÜRKLERİN SÜREKLİ YENİ PROJELERİ VAR"

Türkiye'nin bu gemileri Yunanistan'a karşı kullanacağını öne süren Yunan spiker sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Muhteşem Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor. Biz kör müyüz neden bunları yapmıyoruz? Şimdilik yapabileceğimiz tek şey başkalarını izlemek ve 'sorun değil çok hızlı gitmiyorlar' demek. Evet ama 8 yıl içinde 4 korvet yaptılar ve yenisine başladılar. Ayrıca şimdiden 6 denizaltı inşa ediyorlar. Sürekli yeni projeleri var."

"DENİZDEKİ HAKİMİYETİMİZİ KAYBEDERSEK HAVADA DA KAYBETMİŞ OLURUZ"

"Elimizde tek bir çözüm var. Silahlı kuvvetlere ve onların planlarına güveneceğiz. Bu bizim hayatta kalma mücadelemiz, deniz bizim kalkanımız. Denizdeki hakimiyetimizi kaybedersek ve görünen o ki kaybetmeye başladık o zaman havada da kaybetmiş oluruz. Bu hava deniz boşluğu ölümcüldür. Gökyüzüne hakim bir hava kuvveti donanmanın yüzmesine ve görevini yerine getirmesine izin verir. Var olmayan bir hava kuvveti donanmayı ölüme mahkum eder. Ne kadar güvenilir hava savunma sistemleriniz olursa olsun fark etmez. Hava ve deniz gücü günümüzde artık birbirine bağlı gelişiyor."