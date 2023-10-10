Yunanistan 20 kaçak göçmeni Türk kara sularına itti Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın tespit ettiği kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor. Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Bu süreçte Yunan Güvenlik Güçlerinin göçmenlere yaptığı zulümler de ortaya çıkıyor. Türk kara sularına geri ittiler Son olarak göçmen hareketliliği Çanakkale'de yaşandı. Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti. 20 kaçak göçmen kurtarıldı Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından bot içindeki 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)