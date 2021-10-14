Yunanistan, ABD ile görüşmesinde egemenliğinin tehlikede olduğunu savundu

Yunanistan, ABD ile görüşmesinde egemenliğinin tehlikede olduğunu savundu

Yapılan Washington-Atina görüşmesinde egemenliklerinin tehlike altında olduğunu savunan Yunan Bakan, savaşa hazır olduklarını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Fransa ile protokol imzalayan Yunanistan, bu sefer de ABD ile masaya oturdu.

Yakın zamanda ABD ile yapılan tatbikatlarla birlikte belirli noktalara üs kurulmasına sıcak bakan Yunanistan, iki ülke arasındaki anlaşmaları masaya yatırdı.

Protokol imzalanması sırasında Yunanistan'ın uluslararası hukuka riayet ettiği açıklamalarını yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD- Yunanistan işbirliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"DURUM HER AN SAVAŞA GİDEBİLİR"

Aylardır süren görüşmeler sonucunda Washington ile Atina arasında derinleşen askeri iş birliğine değinen Dendias, "Egemenliğimiz tehdit altında. Durum her an savaşa gidebilir." dedi.

Yunanistan, ABD ile görüşmesinde egemenliğinin tehlikede olduğunu savundu VİDEO

"YUNANİSTAN, BİR SAVAŞ SEBEBİYLE KARŞI KARŞIYA"

Yunanistan'ın bölgedeki rolünün oldukça önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Göç krizinden ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra geçen sene bunun önemi, daha da arttı. Altını çizdiniz. ABD ve Yunanistan kararlı dediniz. Burada tüm ülkelerin egemenliğini korumak için barışa yönelik tehlikeli eylemler de dahil.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan, bir savaş sebebiyle karşı karşıya. Bir savaş tehdidi söz konusu. Burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir. Her gün de provokasyona maruz kaldığımızı belirtmeliyim. Yunanistan, diplomasi yoluyla sorunları çözmede kararlı. Uluslararası hukuka riayet etmede de kararlı." ifadelerini kullandı.