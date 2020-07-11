Yunanistan Başbakanı Ayasofya ile ilgili yorum yaptı

Yunanistan Başbakanı Ayasofya ile ilgili yorum yaptı

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin ardından Yunanistan Başbakanı da konuyla alakalı yorumda bulundu.

Yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya ile ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor.

Bu kez de Yunanistan Başbakanı Kiryatos Miçotakis, Ayasofya ile ilgili yorum yaptı.

Miçotakis, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını şiddetle kınadığını açıkladı.

"KARAR TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI TOPLUMLA İLİŞKİLERİNİ DE ETKİLEYECEK DÜZEYDEDİR"

Miçotakis, yazılı açıklamasında “Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır.

Karar, yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil;Türkiye’nin AB ilişkileri kadar UNESCO ve uluslararası toplumla ilişkilerini de etkiyecek düzeydedir." dedi.

Miçotakis, "Türkiye’nin 2005 yılında dünya kültürleri ittifakı için yaptığı çalışmalarından tam aksi istikamete sapması, son derece üzücüdür” ifadelerine yer verildi.