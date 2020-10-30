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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.