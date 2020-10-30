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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 18:29
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 18:52
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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İzmir'de yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    "BÖYLE ZAMANLARDA DAYANIŞMA İÇNİDEYİZ"

    Miçotakis, Erdoğan'a taziyelerini bildirerek, "Ülkelerimiz arasında ne yaşanırsa yaşansın böyle zamanlarda birlik ve dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YARDIMA HAZIRIZ

    Erdoğan ise gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı aradı #1

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