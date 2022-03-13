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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Yunanistan Başbakanı'nı kabul edecek.
    • AA
    • 13.03.2022 - 12:44
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    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'de

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslar için İstanbul'a geldi.

    Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

    Miçotakis'in ilk durağı ise Fener Rum Patrikhanesi.

    Ortodoksluk Bayramı ayinine katılacak olan Miçotakis, saat 14.00'te Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    SAVAŞ VE İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULACAK

    Basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konular ele alınacak.

    Güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirilecek.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye de #1

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye de #2


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