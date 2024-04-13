Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ada sakinleri, Türk turistler geldiği için çok sevinçli Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kapıda vize uygulaması sayesinde Türk turistlerin Yunan adalarına rahatça gelebildiğini ve ada sakinlerinin bu gelişmeden çok mutlu olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı atılan adımlarla yeni dönemin kapısı aralandı.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiyrakos Miçotakis, 6 yılın ardından Atina'da bir araya geldi.

İki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmesi için adımlar atılırken bir gelişme de turizm alanında kapıda vize uygulamasına geçilmesiyle yaşandı.

"Türk turistler adalara artık vizesiz gelebiliyorlar"

Yaşananların ardından iki ülke arasında yeniden geliştirilirken Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili açıklamalar geldi.

Miçotakis, “Ant1” televizyonu demecinde “Yunan halkının büyük bölümü, Türkiye ile bela istemiyor. Türkiye ile sürekli gerginlik ortamı içinde yaşamamızı istemiyor. Büyük fotoğrafa bakalım. Türk-Yunan ilişkilerinin yumuşaması istikametinde önemli ilerleme sağlandı” dedi.

"Ada sakinleri çok sevinçli"

Ramazan bayramında binlerce Türk turistin Yunan adalarını ziyaret ettiğini vurgulayan Miçotakis “Türk turistler adalara artık vizesiz (kapıda vize uygulaması ile) gelebiliyorlar, Adaların sakinleri de bu gelişmeden çok sevinçli” diye konuştu.

Miçotakis son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da yapacağı görüşme için ise “Her görüşmemizde bir adım daha atmayı arzuluyoruz. İlişkilerimizin adım adım düzelmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.