Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Pozitif diyaloğu devam ettirmeye kararlıyız Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile olumlu gelişmeleri devam ettirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

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ensonhaber.com

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Ankara'daki görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Miçotakis, Türkiye ile yaşanan olumlu gelişmeleri devam ettirmek istediklerinin altını çizdi.

"Pozitif diyaloğumuzu devam ettirmeye kararlıyız"

Miçotakis, şunları söyledi:

Ben şuradan başlamadan edemeyeceğim, öncelikle olağanüstü misafirperverliğiniz için size ne kadar müteşekkir olduğumuzu dile getirmek istiyorum.



Bu son 10 ay boyunca Ankara'ya 4'üncü ziyaretim. Ve bu da aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Bu pozitif ilişkiler çok olumlu bir günlük yaşamı gerçekleştirmemize yardımcı oluyor.



Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmeye kararlı olduğumuzu gösterdik.



Pozitif diyaloğumuz ile birlikte ekonomik iş birliğimiz sürekli gelişmektedir.



Aynı zamanda iki halk da iş birliğimizin meyvelerini yiyorlar. Vize muafiyeti sayesinde 10 Ege Adası'nı serbestçe ziyaret edebiliyorlar.



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermeyi sürdüreceğiz.

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