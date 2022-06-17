Petrol
113.93
-4.91%
Euro
18.1339
-0.77%
Dolar
17.3208
0.13%
Altın
1.024
-0.81%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
360.992
-2.01%
BTXN Coin
8.27
-5.37%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın' açıklamasının ardından konuşan Miçotakis, diyalog kanallarının kapatılmaması istedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan, Ege'de adaları silahlandırarak Türkiye'yi tahrik etmeye kalktı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu hamleye yönelik sert bir açıklama yapıldı.

    Yunanistan'ı uyaran Erdoğan, devam eden tahriklerin sonucunun ağır olabileceğini söyledi.

    "Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece görüşmeyeceği söyledim"

    Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve 'Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız' dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz" dedi.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli #1

    Erdoğan: Yunanistan bundan sonra çaresine baksın

    Yunanistan'la sözlerini sürdüren Erdoğan, "Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın." açıklamasında bulundu.

    Erdoğan'ın sözlerinin ardından Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "İyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlere" karşı olduğunu söyledi.

    "Diyalog kanalları asla kapatılmamalı"

    Miçotakis, "Kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" dedi.

    Miçotakis, "Bu yaklaşımımızın doğruluğuna ve en zor zamanlarda bile diyalog kanallarımızı açık tutmakla suların durulacağına inanıyorum" diye konuştu.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli #2


    İlginizi Çekebilir

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı
    Magazin

    Melisa Şenolsun, göğüs ucunu emojiyle kapattı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Aydın'da olta iğnesi yutan martıya yardım eli
    Yaşam

    Aydın'da olta iğnesi yutan martıya yardım eli

    Görüş Bildir