Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Sondaj çalışmalarının başladığı günden bu yana Türkiye'yi hedef alan ve masaya oturmaktan kaçınan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geri adım attı.

"HAZIRIZ"

Yunan Başbakan, "Türkiye ile tek görüşmemiz gereken konu olan Ege ve D.Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda görüşmelere başlamaya hazırız." dedi.

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