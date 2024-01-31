Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'nin savunma gücüne övgü Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de bu konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin savunma gücünü övdü

Ülkesinde yayın yapan SKAI FM'e gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, Türkiye'nin kendi silahlarının bir kısmını kendi ürettiğinin hatırlatılması üzerine, "Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatına sahip. Öte yandan biz ise hala geçmişin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara ziyareti için tarih verdi

Türkiye ve Yunanistan arasında Aralık 2023'te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin ikili ilişkileri normalleşme sürecine soktuğunu belirten Miçotakis, niyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretine karşılık Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmek olduğunu kaydetti.

Miçotakis bütçelerinin F-35 filosu almaya hazır olduğunu söyledi

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebine Washington'ın sıcak baktığını hatırlatan Miçotakis, ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında Yunanistan'a bazı askeri malzemeleri de ücretsiz verebileceğine dikkati çekti.

Miçotakis, "40 adede kadar F-35 alma imkanımız var. Çok pahalı bir alım olduğu için F-35'leri tek seferde almayacağız. İlk etapta bir F-35 filosu alacak kadar mali kaynak sağladık ki bunların öngörülen teslim tarihi de 2020'lerin sonuna kadar" diye konuştu.