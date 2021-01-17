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    Yunanistan Başpiskoposu: İslam bir din değil

    Yunanistan Başpiskoposu: İslam bir din değil

    Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, katıldığı bir televizyon programında, İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadeler kullandı.
    • AA
    • 17.01.2021 - 05:26
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    Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan’ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programa katıldı.

    "İSLAM BİR DİN DEĞİL"

    İeronimos katıldığı programda "İslam’ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söyledi.

    Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği  bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İeronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." ifadesini kullandı.

    Yunanistan Başpiskoposu: İslam bir din değil #1

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