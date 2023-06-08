Yunanistan bu kez de kokoreci sahiplendi: Kokoretsi adıyla pazarladılar Dünyaca ünlü bir firmanın ülkelerin sakatat yemeklerini puanladığı listede, kokorecin aynısını yapan ve adına 'Kokoretsi' diyen Yunanlılar birinci oldu.

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Türkiye ile birçok lezzeti paylaşan, bazen de yemeklerin kime ait olduğuna dair kavgaya tutuşan Yunanistan'la bu kez kokoreç çekişmesi yaşandı.

Dünyaca ünlü yemek eleştiri firması TasteAtlas otantik ve yöresel lezzetleri sıralamasıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini sıralayan firmanın listesi dikkat çekti.

Türkiye'nin kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42. olduğu listede, birinci Yunanistan oldu.

Kokoretsi ile ipi göğüslediler

Kokoreç'in aynısını yapan ve adına 'Kokoretsi' diyen Yunanlılar 4.6 puanla iği göğüsledi.

Listenin 2. sırası ise Bulgaristan'ın oldu. Drop po selski isimli et yemeği Kokoretsi ile aynı puanı aldı. Yunan basını ise yaşanan gelişmeyi manşetten okuyucularına sundu.

Geleneksel Yunan lezzeti dediler

'Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu' isimli haberde 'Kokoretsi' hakkında geniş bilgilere yer verildi.

Kokoretsinin 'kuzu veya keçi sakatatından oluşan geleneksel bir Yunan yemeği' olduğu belirten Greek City Times, yemeğin Arnavut asıllı olduğunu öne sürdü.

Kokoreç ve kokoretsinin farkını anlattılar

Haberde Kokoretsinin, Türkiye'deki halinden biraz farklı olduğuna da yer verildi. Türkiye'de Kokoreç için sadece bağırsak kullanılırken, Kokoretsinin yapımında böbrek ve ciğerler de kullanılıyor.

"Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim"

‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun şu ifadeleri kullandı:

Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler, ondan sonra kokoreci yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye’de.

"Yunanistan lütfen kendine gel"

Kokoreçin Türk mutfağına ait olduğunu belirten bir vatandaş ise şunları söyledi:

Yunanistan’ın tabii bazı girişimleri oldu bu konuda ama biraz sahip çıkmamız gerekiyor. Yunanistan lütfen kendine gel. Bizim yemeğimiz, biz sahip çıkarız. Siz başka şeylerle ilgilenin, kokoreç bizim.

"Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz"

İşletmeci Erkut Sürel ise, kokorecin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirterek şu şekilde konuştu: