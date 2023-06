ensonhaber.com

Türkiye ile birçok lezzeti paylaşan, bazen de yemeklerin kime ait olduğuna dair kavgaya tutuşan Yunanistan'la bu kez kokoreç çekişmesi yaşandı.

Dünyaca ünlü yemek eleştiri firması TasteAtlas otantik ve yöresel lezzetleri sıralamasıyla sık sık gündeme geliyor.

Son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini sıralayan firmanın listesi dikkat çekti.

Türkiye'nin kokoreç ile 4, kelle paça çorbası ile 11, işkembe çorbası ile 42. olduğu listede, birinci Yunanistan oldu.

Kokoreç'in aynısını yapan ve adına 'Kokoretsi' diyen Yunanlılar 4.6 puanla iği göğüsledi.

Listenin 2. sırası ise Bulgaristan'ın oldu. Drop po selski isimli et yemeği Kokoretsi ile aynı puanı aldı. Yunan basını ise yaşanan gelişmeyi manşetten okuyucularına sundu.

'Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu' isimli haberde 'Kokoretsi' hakkında geniş bilgilere yer verildi.

Kokoretsinin 'kuzu veya keçi sakatatından oluşan geleneksel bir Yunan yemeği' olduğu belirten Greek City Times, yemeğin Arnavut asıllı olduğunu öne sürdü.

Haberde Kokoretsinin, Türkiye'deki halinden biraz farklı olduğuna da yer verildi. Türkiye'de Kokoreç için sadece bağırsak kullanılırken, Kokoretsinin yapımında böbrek ve ciğerler de kullanılıyor.

‘Geleneksel Yunan lezzeti dünyada birinci oldu’ başlıklı haberi değerlendiren kokoreç ustası Neşat Dursun şu ifadeleri kullandı:

Yunanlılar önce iki yumurtayı kırmayı öğrensinler, ondan sonra kokoreci yapmayı öğrensinler. Yüzmeyi çok iyi bilirler. Kokoreç hakkında boş yere bizim demesinler, çünkü kokoreç bizim. Her şeye sahip çıkıyorlar, önce gelsinler burayı görsünler. Lezzet Türkiye’de.

Kokoreçin Türk mutfağına ait olduğunu belirten bir vatandaş ise şunları söyledi:

İşletmeci Erkut Sürel ise, kokorecin Yunanistan’a değil Türkiye’ye has bir yemek olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

Zaten sakatatın her tarafından faydalanıyoruz. Kokoreç bize ait, kimseye vermeyiz. Yunanistan’la her zaman ticari ilişkilerimiz var ama onlar her yaptığımızın sonuna bir kelime koyuyorlar, değiştiriyorlar. Yunan kardeşlerimize de buradan selam söyleyelim. Gelsinler Türkiye’deki kokoreci tatsınlar.