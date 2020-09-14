Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış istiyorsanız savaşa hazırlıklı olmalısınız

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina, eski bir Yunan atasözüyle Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis Adası'nın Yunanistan topraklarına katılmasının 77'nci yıl dönümü için düzenlenen bir tören için adaya gitmişti.

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre silahsızlandırılması gereken adalara asker yerleştirmesi, Türkiye tarafından sert bir şekilde kınanırken, Yunan Cumhurbaşkanı'nın bu adalarda askeri törenlere katılması da tepkiyle karşılanmıştı.

HULUSİ AKAR'IN TEPKİSİ

Yaklaşık aynı saatlerde Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın bu tavrını, "Bu adaya, sanki kutlama yapacak başka ada kalmamış gibi.. Hep bunlara geliyorlar. Bunlar bizi rahatsız eder. Bunlar provokatiflik olarak görüyoruz." ifadeleriyle eleştirmişti.

Sakellaropulu, katıldığı törenin ardından CNN'e açıklamalarda bulundu.

Sakellaropulu'ya, iki ülke arasında gerilimin sürdüğü bir süreçte Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya gelmesinin kışkırtıcı olup olmadığı soruldu.





"ASLA PROVOKATİF OLAMAZ"

Sakellaropulu soruya, "Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil." ifadeleriyle cevap verdi.

"BARIŞ İSTİYORSANIZ SAVAŞA HAZIRLIKLI OLMALISINIZ"

Yunanistan Cumhurbaşkanın'na ayrıca, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Fransa'dan alınacak Rafale tipi savaş uçaklarıyla yeni bir filo kuracakları ve Yunanistan'ın Fransa'ya 10 yıl içinde 10 milyor euroluk savunma harcaması yapacağı yönündeki açıklamaları hatırlatıldı.



Katerina Sakellaropulu bu açıklamalar için "Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi. Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina'nın kullandığı bu ifade bir Yunan atasözü olarak biliniyor.