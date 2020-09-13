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    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası'nda

    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu Meis Adası'nda

    Türkiye, Doğu Akdeniz'de siyasi görüşmelerin önemine dikkat çekerken Atina yönetimi Türkiye'nin çevresindeki adalara askeri sevkiyat yapıp tahriklerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 11:40
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    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin.

    Savaş senaryolarının yazıldığı günlerde Türkiye ortamın yumuşaması için diyalogdan yana olduğunu ancak aksi halde gerekenin yapılacağını açık açık ortaya koyuyor.

    Atina yönetimi ise yaptığı küstah açıklamalarla ve temaslarla gerilimin artmasına neden oluyor.

    Son provokasyon ise Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'dan geldi.

    Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na giden Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun, bölgedeki diğer Yunan adalarını da ziyaret edeceği öğrenildi.

    ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN'A UYARISI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a uyarıda bulunarak, "Kalkıp adaların etrafında zodyaklarla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın" ifadelerini kullanmıştı.

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