Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerde ilerleme kaydedildi

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 23 Şubat'ta New York'a yapacağı ziyaret öncesinde Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks'e verdiği röportajda Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine değinen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda iş birliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'NİN VAZGEÇMESİNİ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Yunanistan'ın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini belirten Yerapetritis, "Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yerapetritis, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.