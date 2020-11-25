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    Yunanistan, Doğu Akdeniz’de çareyi Biden yönetiminden umuyor

    Yunanistan, Doğu Akdeniz’de çareyi Biden yönetiminden umuyor

    ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetmesini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 17:54
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    Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj faaliyetlerini engellemek için başvurmadığı mecra kalmayan Yunanistan, çareyi bu kez de yeni ABD başkanında arıyor.

    "AB'NİN YAPAMADIĞINI BIDEN YAPSIN"

    Sondaj faaliyetlerine, Yunan cephesinden gelen tüm itirazlara rağmen kararlılıkla devam eden Türkiye’ye karşı, çevre devletlerden ve AB’den aradığı etkin desteği bulamayan Yunan, ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden’ın, Türkiye’yi sondaj konusunda etkileyeceğinden umutlu.

    Yunanistan, Doğu Akdeniz’de çareyi Biden yönetiminden umuyor #1

    YARDIM DİLENİYOR

    Kathimeri’de yayınlanan bir analizde, yıllardır başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgede giderek güçlenen Türkiye’nin, değişen ABD yönetimi sonrasında Yunanistan’ın şartlarına uymaya zorlanacağı ima edildi.

    Yunanistan, Doğu Akdeniz’de çareyi Biden yönetiminden umuyor #2

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de önünü Biden yönetiminin “kesebileceğine” dair umutlu ifadelerin kullanıldığı analiz, bölgedeki çıkarlarının zarar gördüğü endişesi taşıyan Yunan’ın yaşadığı çaresizliği de gözler önüne serdi.

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