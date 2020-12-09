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    Yunanistan, düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

    Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 19:13
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    Yunanistan, düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 8 Aralık Salı günü saat 02.00’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

    22 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Yunanistan, düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor #1

    Yunanistan, düzensiz göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor #2

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