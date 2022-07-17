Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, Yunanistan'ın Türk kara sularına geri itme eylemini kayıt altına aldı.

Ege Denizi'nde Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlere zulmü bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı

Can salları Türk kara sularına geri itildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA, göçmenlere ait 2 can salının Yunanistan sahil güvenlik botu tarafınca Türk kara sularına geri itilmesi ve kara suyu ihlali yapılmasını görüntüledi.

Yunanistan ihlal yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu LS-930'un, sallarda bulunanları geri ittiğinin, aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığının İHA ile tespit edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik kurtardı

AA'nın haberine göre, aynı açıklamada, Türkiye sahillerine 1,5 kilometre mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumunun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildiği ve düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

Yunanistan, Ege'de düzensiz göçmenleri geri itti ViDEO