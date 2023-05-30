Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Yunanistan eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Miçotakis, Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kiryakos Miçotakis, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.