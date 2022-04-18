Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın doğumunun 132'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou zeybek oynadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç’ın doğumunun 132'nci yılı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler Bodrum Belediyesi organizasyonu, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Kent Konseyi ve Livaneli Vakfı iş birliği ile ‘Balıkçı Yaşıyor’ temasıyla gerçekleştirildi. İHA’nın haberine göre; Akdeniz Edebiyat Günleri ile başlayan etkinlikler, Dünya Merhaba Günü ile devam etti.

Akdeniz Edebiyat Günleri çerçevesinde, edebiyat ve çevre temalı oturumlar yapıldı. Zeynep Oral’ın moderatörlüğünde, Anna Pataki, Zülfü Livaneli, Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou ve Claudia Roth Küresel İklim Değişikliği Krizi ve Barış, Özgürlük ve Daha İyi Bir Hayat Arayışında Bir Rehber Olarak Edebiyat konularını konuştu.

Bodrum Kalesi Batı Hendeği’nde gerçekleştirilen Dünya Merhaba Günü programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreou, Sanatçı Yazar Zülfü Livaneli ve Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Joanne Aliye Noonan’ın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

Aras ve Papandreou’dan karşılıklı zeybek

Program, Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği'nin (BOFAD) zeybek ve sirtaki halk oyunları gösterisi ile başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve Yunanistan Eski Başbakanı Yorgo Papandreou da halk oyunları oynanırken sahneye çıktı. Aras ve Papandreou, karşılıklı Kerimoğlu Zeybeği oynadı.

Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou, Bodrum'da zeybek oynadı VİDEO



“Barış ve kültürün provokatörü olmak zorundayız”

Bodrum’da Halikarnas Balıkçısı üzerine bir cümle kurulacaksa söze bugünün anlam ve önemini de belirten “Merhaba” diyerek başlanması gerektiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Peki neden ‘Merhaba’ sevgili dostlarım? Balıkçı nedenini şöyle anlatır. Önce insanca bir söylenişi var merhabanın, üstelik anlamı da güzel. Rahat edin, benden size kötülük gelmez demektir. Sevgili Zülfü Livaneli’nin şarkısında söylediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak. Barış ve kültürün provokatörü olmak zorundayız. Eşsiz kentimiz, Cevat Şakir gibi bugüne kadar nice tarihi kişiliklere, sanatçılara, düşün insanlarına ve yaşam dolu halkına tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle hayran olunan ve yaşamaktan büyük mutluluk duyulan bir memleket olmuştur. Cevat Şakir’in sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan yerdir. Bodrum’la ilk karşılaştığı bu andan itibaren Kabaağaçlı’nın içini büyük bir mutluluk kaplar. Bu duygular içinde olan Halikarnas Balıkçımız, yardımsever, paylaşımcı, dost canlısı, hümanist, mütevazı karakteriyle Bodrum insanının kardeşi, ağabeyi oluyor. Bodrum ise içine alıyor sahipleniyor onu. O, Bodrum’u Bodrum yapıyor. Bodrum da onu Halikarnas Balıkçısı.”