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- Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta yapılacak
Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı, Atina ile temaslara ilişkin açıklama yaptı.
- AA
- 25.05.2021 - 16:03
- Güncelleme : 25.05.2021 - 16:33
Türkiye ve Yunanistan arasında savunma bakanlıkları heyetleri tarafından gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sürüyor.
Toplantının dördüncüsünün 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacağı bildirildi.
TOPLANTILAR 26-27 MAYIS'TA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.