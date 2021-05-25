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    Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta yapılacak

    Milli Savunma Bakanlığı, Atina ile temaslara ilişkin açıklama yaptı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 16:33
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    Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta yapılacak

    Türkiye ve Yunanistan arasında savunma bakanlıkları heyetleri tarafından gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sürüyor.

    Toplantının dördüncüsünün 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacağı bildirildi.

    TOPLANTILAR 26-27 MAYIS'TA

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs tarihlerinde video konferans yöntemiyle icra edilecektir." ifadesine yer verildi.

    Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs ta yapılacak #1

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