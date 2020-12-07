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    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

    Alman Firkateyni Hamburg, İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi, Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 19:13
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    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

     

    Yunanistan, İtalya ve Almanya, Akdeniz’de ortak tatbikat düzenledi.

    Yunan medyası, tatbikatta Alman Firkateyni Hamburg ve İtalyan Devriye Gemisi Cigala Fulgosi ile Yunan Adrias Amiral Gemisi’nin yer aldığını duyurdu.

    GÜVERTEYE İNİŞ EĞİTİMİ

    Tatbikat kapsamında, operasyon alanında esneklik çalışmaları ve üç gemiden pilotlara farklı uçuş güvertelerine inme eğitimi verildiği ifade edildi.

    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat #1

    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat #2

    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat #3

    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat #4

    Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat #5

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