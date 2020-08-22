Yunanistan, Kariye Camii'nin ibadete açılmasını kınadı

Tarihi bir öneme sahip Kariye Camii'nin ibadete açılmasını yayınladığı bir bildiriyle kınayan Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi provokatörlük yapmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla tam 75 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii, birçok tartışmanın da konusu haline geldi.

Danıştay kararı ile 2019 yılında müze statüsünden çıkartılan tarihi Kariye Camii, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte resmen ibadethaneye çevrildi.

YUNAN "PROVOKASYON" DEDİ

Manastır kompleksine ait bir kilise olarak 14'üncü yüz yılda inşa edilen, ancak 1945 ve 2019 yılları arasında müze ve depo olarak kullanılan Kariye Camii’nin ibadethane olarak yeniden öneme kavuşturulması ise, birçok iç ve dış gücü rahatsız etti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, dün yayınladığı bir bildiride, Kariye Camii’nin ibadete açılmasına tepki gösterdi. Yayınlanan metinde, Türkiye’nin kararını “provokasyon” olarak nitelendiren Yunan bakanlık, kararın “uluslararası toplumun aleyhine bir başka meydan okuma” olduğunu iddia ederek Türkiye’yi suçlar ifadeler kullandı.

HDP, YUNAN'DAN ÖNCE DAVRANDI

Yunan medyasında da geniş yankı uyandıran kınamadan çok önce, bu kararı eleştiren bir isim ise HDP’li Hüda Kaya oldu.

Daha önce yaptığı paylaşımlarda da Ayasofya’nın kilise olmasını destekleyen Kaya, attığı tweet’te karara yönelik ağır ifadeler kullandı. Kariye Camii’nin ibadete açılmasını “vandallık” olarak niteleyen Kaya, bu çıkışıyla Türkiye’nin değerlerine verdiği önemi de göstermiş oldu.