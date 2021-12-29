Yunanistan koronavirüs kısıtlamalarını erken tarihe çekiyor

Yunanistan Sağlık Bakanı, 3 Ocak 2022 tarihinde geçerli olması planlanan koronavirüs kısıtlamalarının, hızlı vaka artışı nedeniyle yarından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

3 OCAK İÇİN ALINAN KARAR, YARIN FAALİYETE GEÇİYOR

Vaka sayısında dün kaydedilen ani artışa dikkati çeken Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan, yüksek korumalı maskelerin kullanım alanlarının genişletilmesine, yeme içme sektörü ve spor etkinliklerindeki sınırlandırılmalara ve uzaktan çalışma yöntemine yönelik uygulamaların yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren başlayacağını söyledi.

DELTA VARYANTI BASKISI DEVAM EDİYOR

Plevris, koronavirüsün omicron varyantının artık ülkede yaygın şekilde görüldüğünü belirterek, virüsün delta varyantının da sağlık sistemi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti.

Baskının azaltılması için özel sektörle de iş birliği yapılacağını aktaran Plevris, aşılama oranlarının artması için alınabilecek tedbirlerin de hükümet tarafından değerlendirileceğini söyledi.

YEME İÇME SEKTÖRÜNDE MÜZİK YASAKLANACAK

Plevris, yeme içme sektöründe artık müziğin de yasak olacağını vurgulayarak, lokanta, kafe ve eğlence merkezlerinin sadece 31 Aralık gecesi 02.00'ye kadar müzik olmaksızın hizmet vereceğini, diğer günler ise gece yarısından itibaren kapatılacaklarını aktardı.

EVLERDEKİ PARTİLERE DE YASAK GELDİ

Evlerde kalabalık partilerin düzenlenmesinin de yasak olacağını söyleyen Plevris, yılbaşı nedeniyle yapılacak ev ziyaretleri öncesinde de koronavirüs testi yapılmasını önerdi.

YÜKSEK KORUMALI MASKE ZORUNLULUĞU GELİYOR

Plevris, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 3 Ocak 2022'den itibaren, market, toplu taşıma ve yeme içme sektöründe KN95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı maskelerin kullanılmasının zorunlu olacağını, bu maskelerin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiğini duyurmuştu.

RESTORAN MASALARINDA 6 KİŞİ OTURABİLECEK

Yeme içme sektörü ve eğlence mekanlarının da gece yarısından sonra hizmet vermeyeceğini, ayakta müşteri kabul edilmeyeceğini ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceğini aktararak, spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini bildirmişti.

İŞ HAYATINDA VARDİYALI SİSTEM BAŞLIYOR

Uzaktan çalışma yönteminin kamu sektöründen sonra özel sektörde de uygulanacağını söyleyen Plevris, iş başlangıç saatlerinin tüm çalışanlar için aynı olmayacağı "vardiyalı" sisteme de geçileceğini aktarmıştı.

TOPLAM VAKA SAYISI 1 MİLYON 105 BİN

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan dün yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükselmişti. Bir gün önce 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış göstermişti.​​​​​​​

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