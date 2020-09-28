Yunanistan, Meis Adası için soruşturma istiyor

Yunanistan Türkiye'yi Meis Adası'nda yaşanan Yunanistan bayrağına yönelik "hakareti" kınamaya ve soruşturmaya çağırdı.

Meis Adası'nın kayalık bir yamacına çizilmiş mavi beyaz Yunanistan bayrağının kırmızıya boyandığına yönelik görüntüler Yunan medyasında yer aldı.

Meis Adası Türkiye'ye son derece yakın bir konumda bulunuyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de birbiriyle çakışan egemenlik iddiaları nedeniyle gerilim yaşanıyor.

"KINIYORUZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Meis adasında Yunanistan bayrağına yönelik hakareti sert bir şekilde kınıyoruz." denildi.

"SORUŞTURMA BEKLİYORUZ"

Açıklamada "Türk yetkililerden bu durumu kınamalarını ve olayın sorumlularını adalet önüne çıkarmak için soruşturma başlatmalarını bekliyoruz. Bu tarz hareketler iki ülke arasındaki gerilimi hafifletme umutlarını baltalamayı amaçlıyor." ifadesi yer aldı.

Türkiye'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yunan medyasında ada üzerinde uçan insansız bir hava aracından İstiklal Marşı çalındığına yönelik haberler yer aldı.