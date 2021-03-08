Yunanistan, Meis Adası'na askeri bot konuşlandırdı

Milli Savunma Bakanlığı, gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan'ın, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdığını aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği, faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla şu bilgiler paylaşıldı:

"YUNANİSTAN, MEİS'E HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI"

"Yunanistan Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları’nda statüyü bozacak şekilde askerî gemi bulundurmaya devam etmektedir. Son olarak Yunanistan tarafından Akdeniz’deki Gayri Askeri Statüdeki Meis Adası’na hücumbot konuşlandırılmıştır.

Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen Yunanistan provokatif ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdürmektedir. Buna karşın, Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye ile Yunanistan arasında, NATO Karargâhında ayrıştırma önlemleri toplantılarının 11’incisi icra edilmiştir. Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında dördüncü toplantı için Yunanistan’a resmi davet yapılmış, ancak hala bir yanıt alınamamıştır.

"TATVAN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUZ"

"Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021 tarihinde yaşadığımız elim helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları; vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkıda bulunmak için yurt içinde ve dışında üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirmeye ve asil milletimizin emrinde olmaya devam etmektedir.

2021’DE 83 OPERASYONLA 143 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörle Mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam etmektedir. 2021 yılı Ocak ayından itibaren 21’i büyük, 62’si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

10 Şubat 2021’de PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur.

Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.





TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi’nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal 2 Harekâtı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Terörle mücadelemiz, Ocak ayında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, komşumuz Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Tüm komşularımızla olduğu gibi Irak’ın da toprak bütünlüğüne saygılı olarak amacımız halkımızın güvenliği ve hudutlarımızın korunmasıdır.

IRAK'TAKİ NATO KAMPINDA ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Irak’ta NATO kapsamında askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz 25 Ocak’tan itibaren 25 personel ile devam etmektedir. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı planlanmaktadır.

Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.