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    Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına hendek kazıyor

    Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına hendek kazıyor

    Yunanistan, Batı Trakya’daki Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekler kazmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 09:37
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    Ege'de adaların silahsızlandırılmasını bozan Yunanistan, günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor.

    Bu tahrike karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak, "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır" dedi.

    Yunanistan tahriklere devam ediyor

    Söz konusu gelişmelerin ardından, Yunanistan ordusu Batı Trakya'da sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı.

    Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken, bu hareketlilik Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

    Yunanistan ordusu Meriç Nehri kıyısına hendek kazmaya başladı

    Uzunluğu 135, genişliği ise 32 metre

    Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi.

    Ayrıca Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği öğrenildi.

    Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına hendek kazıyor #1

    Yunanistan, Meriç Nehri kıyısına hendek kazıyor #2


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