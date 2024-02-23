Yunanistan merkezli Pro News: Somali Kızıldeniz'in kontrolünü Türkiye'ye teslim etti Türkiye ile Somali arasında imzalanan savunma anlaşmasına ilişkin Yunan medyasından ilk yorum geldi. Yunanistan merkezli Pro News, "Afrika Boynuzu artık Türkiye'nin elinde" dedi.

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Türkiye ve Somali arasında kritik bir anlaşma imzalandı.

İmzalanan savunma anlaşmasına göre Türkiye, belli bir süreliğine Somali denizlerini koruyacak.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ise özellikle Yunan medyasından ilk yorum geldi.

Yunanistan merkezli Pro News, anlaşmayı değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Bu yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Süveyş Kanalı’nda etkili bir aktör haline gelecek"

Somali, Kızıldeniz’in kontrolünü Türkiye’ye teslim etti. Artık Afrika Boynuzu Türkiye’nin elinde.



Türk donanması, bir bölge ülkesinin güvenliğinin garantörü olacak ve başta petrol ve gaz kaynakları olmak üzere MEB’inden faydalanacak.



Türkiye, Kızıldeniz ile Avrupa ticaretinin büyük kısmının yürüdüğü Süveyş Kanalı’nda etkili bir aktör haline gelecek.

Anlaşmanın detayları

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Türkiye ile yapılan anlaşmanın, Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda iş birliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Mahmud, şu açıklamada bulundu: