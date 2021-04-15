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Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.