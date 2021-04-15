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    Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:58
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    Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

    DENDİAS, ÖNCE ÇAVUŞOĞLU'YLA SONRA DA ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELECEK

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni, Dendias’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.

    ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞECEK İDDİASI

    Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

    Yunanistan: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek #1

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