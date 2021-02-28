Yunanistan, Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi Türkiye'ye geri itti

Ege'de sığınmacıları geri ittiği belgelenen Yunan yetkilileri, ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan bir aile, resmi görevliler tarafından kaldıkları sığınmacı kampından alındı.

Afgan aileye koronavirüs yaptırılacağını iddia eden Yunan görevlilerin aile mensuplarına defalarca şiddet uyguladığı, üzerlerindeki eşyaları gasbettiği ve aileyi lastik bota bindirdikleri belirtildi.

TÜRKİYE’YE GERİ İTİLDİ

Lastik botla geri itilen sığınmacı ailenin, Türk Sahil Güvenlik makamları tarafından tespit edildiği ve Ayvacık’tan karaya çıktığı dile getirildi.

Ege'de sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu olayla ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladığının altı çizildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Midilli adasındaki mülteci kampından koronavidüz gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubu, darp edildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itilmiştir. Yunan hükümetini ve geri itmelere dahil olan tüm unsurları, uluslararası hukukun, AB hukukunun ve 18 Mart Mutabakatının yasakladığı geri itmelere, insanlık onuruna aykırı muamelelere ve insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.