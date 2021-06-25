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    Yunanistan müsilajları inceliyor

    Marmara Denizi'nde yayılmaya başlayan ve Yunanistan kıyılarında da görülen müsilaj, Yunan bilimciler tarafından incelemeye alındı. Laboratuvar sonuçları bekleniyor.
    • REUTERS
    • 25.06.2021 - 11:21
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    Yunanistan müsilajları inceliyor

    Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan, denizin dibini ve yüzeyinin kaplayan deniz salyası yayılmaya devam ediyor.

    Yunanistan'da da görüldüğü ifade edilen müsilajlar için Yunan yetkililer harekete geçti.

    30 yakın plajı bulunan Limnos’taki yetkililer, kıyı şeridinin bazı kısımlarında deniz salyası olduğunu bildirirken, Yunan çevre bilimcileri deniz salyalarını inceliyor.

    SONUÇLAR BEKLENİYOR

    Yunanistan Çevre Bakanlığı uzmanlarla görüşmesi sonucu, Limnos’ta ortaya çıkan müsilajın Marmara Denizi’yle bağlantılı olduğunu söyledi.

    Bilim insanları iklim değişikliği ve kirliliğin müsilaja sebep olduğunu söylüyor.

    Yunan sahil güvenlik yetkilisi adanın bazı plajlarında müsilaj görüldüğünü, numunelerin analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini aktardı.

    Sahil güvenlik yetkilisi, son günlerdeki yüksek sıcaklığın da etkili olduğunu ancak sonuçları beklemenin gerektiğini söyledi.

    Yunanistan müsilajları inceliyor #1

    KATHIMERINI YAZMIŞTI

    Yunan Kathimerini gazetesinde 'Kuzey Ege’de müsilaj görüldü' başlığıyla bir haber paylaşılmıştı.

    'Deniz salyası' olarak da bilinen kalın deniz müsilajları, son haftalarda kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıkmaya başladığı aktarılmıştı.

    Yunanistan müsilajları inceliyor #2

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