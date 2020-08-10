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    Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

    Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 20:45
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    Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Ağustos Pazar günü saat 03.05'te bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

    32 GÖÇMEN KURTARILDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılan 32 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor #1

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