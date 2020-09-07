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- Yunanistan: Ordumuzu güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz
Yunanistan: Ordumuzu güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz
- AA
- 07.09.2020 - 15:04
Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayiinde dünyanın en etkili ülkelerinden biri konumuna gelmesi, Yunanistan'ı epey düşündürüyordu.
Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Yunanistan, Türkiye'nin silahlı gücüne yaklaşabilmek için bir kez daha müttefiği Fransa ve AB'ye sarıldı.
YUNAN, ORDUSUNU MÜTTEFİKLERİNDEN MEDET UMARAK GELİŞTİRME PEŞİNDE
Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz" dedi.
Sözcü Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konu ile ilgili planları Cumartesi günü duyuracağını söyledi.
FRANSA'DAN UÇAK ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Reuters'a geçtiğimiz hafta konuşan bir hükümet yetkilisi, savaş uçakları alımı ile ilgili Fransa ile konuşulduğunu kaydetmişti.
Miçotakis, Perşembe günü Korsika Adası'nda Fransa lideri Macron ile bir araya gelecek.
Son ekonomik kriz ve koronavirüs salgınının etkilerine karşın ülkenin milyarlarca euroyu savunma sektörüne harcamak istediği bildiriliyor.