Yunanistan: Ordumuzu güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz

Türkiye ile Doğu Akdeniz konusunda son yılların en büyük gerilimini yaşayan Yunanistan'da hükümet, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için harcama yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayiinde dünyanın en etkili ülkelerinden biri konumuna gelmesi, Yunanistan'ı epey düşündürüyordu.

Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Yunanistan, Türkiye'nin silahlı gücüne yaklaşabilmek için bir kez daha müttefiği Fransa ve AB'ye sarıldı.

YUNAN, ORDUSUNU MÜTTEFİKLERİNDEN MEDET UMARAK GELİŞTİRME PEŞİNDE

Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz" dedi.

Sözcü Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konu ile ilgili planları Cumartesi günü duyuracağını söyledi.

FRANSA'DAN UÇAK ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Reuters'a geçtiğimiz hafta konuşan bir hükümet yetkilisi, savaş uçakları alımı ile ilgili Fransa ile konuşulduğunu kaydetmişti.

Miçotakis, Perşembe günü Korsika Adası'nda Fransa lideri Macron ile bir araya gelecek.

Son ekonomik kriz ve koronavirüs salgınının etkilerine karşın ülkenin milyarlarca euroyu savunma sektörüne harcamak istediği bildiriliyor.