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Yunanistan sallandı! 6.0 büyüklüğünde deprem oldu

Yunanistan sallandı! 6.0 büyüklüğünde deprem oldu Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın güneyinde bu sabah saatlerinde 6.0 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıkladı.