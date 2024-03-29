Yunanistan sallandı! 6.0 büyüklüğünde deprem oldu

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Bu sabah saatlerinde komşu ülkelerde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bulgaristan'da yaşanan depremi açıkladı.
Saat 09.38'de yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
6.0 büyüklüğündeki deprem geniş alanda hissedildi
Ardından sallanan bir ülke de Yunanistan oldu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, ülkenin güneyinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Hasar bildirimi yapılmadı
Sarsıntı bölgede geniş bir alanda hissedildi.
Depreme ilişkin olarak henüz bir hasar bildirimi yapılmadı.
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